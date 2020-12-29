Прокуратура заинтересовалась затоплением шаланд в Екатерингофке

Специалисты отобрали пробы воды.

Природоохранная прокуратура Петербурга заинтересовалась затоплением шаланд в реке Екатерингофке. Как сообщили в пресс-службе ведомства, вместе с полицией на водном транспорте оно проводит проверку.

Отмечается, что специалисты городского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" отобрали пробы воды. После завершения проверочных мероприятий прокуроры примут меры реагирования.

Ранее мы писали, что в Петербурге заметили серых куропаток.

Фото: пресс-служба прокуратуры