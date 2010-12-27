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Прокуратура вернет матери невыплаченные детские пособия
Сегодня, 10:50
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Прокуратура вернет матери невыплаченные детские пособия

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Работодатель задолжал ей почти 200 тысяч рублей.

Прокуратура Невского района установила, что местная жительница с маленьким ребенком в течение долгого времени не получала пособие по уходу, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, женщина работала в ООО "Жилкомсервис ТЭК" и была в отпуске по уходу за ребенком с марта 2017 года по июнь 2018 года. Проверка показала, что мать не получала пособие в течение 14 месяцев. Работодатель не выплатил ей более 197 тыс. рублей. 

В суд предъявлено исковое заявление о взыскании с "Жилкомсервиса ТЭК" задолженности.

Ранее мы писали, что россияне переплатили за вывоз мусора 700 млн рублей.

Фото: pixabay

Теги: задолженность, петербург, пособие по уходу за ребенком
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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