Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова о смертельном ДТП

Уголовное дело направлено в Пресненский суд Москвы.

Прокуратура утвердила обвинительное дело в отношении Михаила Ефремова и направила в суд для рассмотрения.

ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову сообщает, что уголовное дело в отношении Михаила Ефремова утверждено и направлено в суд.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"

Людмила Нефедова

Дело для рассмотрения по существу направлено в Пресненский суд столицы. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Дата слушанья не названа.

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