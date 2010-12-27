Прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу о поддельном больничном

Сотрудник почты купил поддельную справку в интернете.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении местного жителя, который использовал заведомо поддельные официальные документы, освобождающие от обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуратуры, сотрудник почтового отделения в сентябре этого года заболел и не пришел на работу. Работник не пошел к врачу, а просто купил больничный в интернете и передал руководству.

Уголовное дело направили во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. За данное правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок до года.

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