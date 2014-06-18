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Прокуратура установит причины схода грузового поезда под Кингисеппом
Сегодня, 12:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура установит причины схода грузового поезда под Кингисеппом

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Опрокидывания вагонов не произошло.

Проводится проверка в связи со сходом грузового состава на железнодорожных путях в Ленобласти. Проверку проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл 17 августа около шести утра. При маневровой работе на путях необщего пользования ООО "Ультрамар" сошел поезд. По предварительным данным, инцидент произошёл в связи с наездом на тупиковую призму на запрещающий сигнал светофора. Опрокидывания вагонов не произошло.

Транспортная прокуратура даст оценку действиям локомотивной бригады и состоянию железнодорожного полотна.

Годом ранее на Малой Балканской два поезда сошли с рельс.

Фото: pexels

Теги: поезд, прокуратура
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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