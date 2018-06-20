Прокуратура уличила петербургскую кондитерскую в загрязнении канализации

Виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга проверила работу кондитерской АО "Невские берега". В ходе проверки прокуроры выяснили, что компания нарушает требования природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кондитерская превысила установленные нормативы при сбросе загрязняющих веществ в канализацию. Руководитель уже получил представление об устранении нарушений.

Виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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