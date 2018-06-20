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Прокуратура уличила петербургскую кондитерскую в загрязнении канализации
Сегодня, 11:35
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nastya960

Прокуратура уличила петербургскую кондитерскую в загрязнении канализации

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Виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга проверила работу кондитерской АО "Невские берега". В ходе проверки прокуроры выяснили, что компания нарушает требования природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Кондитерская превысила установленные нормативы при сбросе загрязняющих веществ в канализацию. Руководитель уже получил представление об устранении нарушений.

Виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее на Piter.TV: Суд запретил "Водоканалу" сливать в Славянку сточные воды.
Фото: pixabay 

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Теги: канализация, кондитерская, прокуратура, сточные воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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