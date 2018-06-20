Прокуратура уличила петербургскую кондитерскую в загрязнении канализации

Прокуратура Василеостровского района Петербурга проверила работу кондитерской АО "Невские берега". В ходе проверки прокуроры выяснили, что компания нарушает требования природоохранного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кондитерская превысила установленные нормативы при сбросе загрязняющих веществ в канализацию. Руководитель уже получил представление об устранении нарушений.
Виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее на Piter.TV: Суд запретил "Водоканалу" сливать в Славянку сточные воды.
Фото: pixabay
Оставить комментарий