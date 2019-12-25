"Горэлектротранс" уличили в нарушении требований охраны труда

Систематическими нарушениями отличились кондукторы и водители.

Прокуратура Московского района уличила ГУП "Горэлектротранс" в несоблюдении законодательства об охране труда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 22 апреля.

Как выяснилось, на предприятии не провели мероприятий по управлению профессиональными рисками и разъяснению опасностей, которые могут поджидать работников и угрожать их здоровью и жизни. Более того, на некоторых рабочих местах с 2014 года не проводили спецоценку условий труда, а несчастные случаи на производстве расследовали с нарушениями. Отмечается, что особенно часто нарушениями грешили кондукторы и водители.

Предприятию внесли представление, оно находится на рассмотрении.

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