Прокуратура Петербурга требует заблокировать фейковый сайт МФЦ

Прокуратура Адмиралтейского района обнаружила в Интернете сайт с названием "Санкт-Петербург госуслуги МФЦ", на котором в свободном доступе размещена информация о получении гражданами бесплатной консультации юристов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Однако в ходе проверки выяснилось, что ресурс не является официальным сайтом МФЦ. В связи с чем прокурор обратился в суд с иском о признании информации на сайте запрещенной к распространению на территории России. Иск находится на рассмотрении.
Также районные прокуроры Петербурга начали проверять сообщения петербуржцев в Интернете о травмировании при падении на гололеде.
Фото: pexels.com
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