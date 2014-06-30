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Прокуратура требует закрыть хостел на Ломоносова
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Прокуратура требует закрыть хостел на Ломоносова

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В квартире организовали гостевой дом из 16 комнат, которые сдают посуточно.

В Петербурге прокуратура Центрального района добивается запрета деятельности хостела, который расположен в жилом доме. Об этом рассказали в четверг, 9 июня, в пресс-службе ведомства. 

Жильцы дома №14 по улице Ломоносова обратились в полицию с жалобой о несоблюдении требований жилищного законодательства. В прокуратуре рассказали, что собственники двух квартир организовали хостел, куда пускают жить лиц, не имеющих отношение к данным помещениям. 

В квартире организовали гостевой дом из 16 комнат, которые сдают посуточно. Площадь оборудована общей кухней, помещением администратора, во всех комнатах есть свои туалеты. На момент проверки в хостеле проживали восемь человек.
Прокурор направил в суд иск об обязании собственников использовать жилые помещения по назначению.

Ранее мужчина под угрозой ножа изнасиловал семиклассника в хостеле на Фонтанке. Днём 4 апреля школьник обратился в больницу, где после осмотра был отпущен.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ломоносова, прокуратура, хостел
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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