Прокуратура требует возбудить дело против "Автодора" за "убийство" 20 деревьев

Компания без согласования вырубила березы и осины.

Прокуратура Петербурга после жалоб местных жителей требует возбудить уголовное дело против компании "Автодор". Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Местные жители пожаловались в прокуратуру на незаконную вырубку деревьев. Компания "Автодор" без согласования "убила" 20 берез и сосен на Вознесенском шоссе. Кроме того, были повреждены кустарники. На этом же земельном участке инспекторы обнаружили незаконную свалку.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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