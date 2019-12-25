  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура требует возбудить дело против "Автодора" за "убийство" 20 деревьев
Сегодня, 14:18
97
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура требует возбудить дело против "Автодора" за "убийство" 20 деревьев

0 0

Компания без согласования вырубила березы и осины.

Прокуратура Петербурга после жалоб местных жителей требует возбудить уголовное дело против компании "Автодор". Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Местные жители пожаловались в прокуратуру на незаконную вырубку деревьев. Компания "Автодор" без согласования "убила" 20 берез и сосен на Вознесенском шоссе. Кроме того, были повреждены кустарники. На этом же земельном участке инспекторы обнаружили незаконную свалку.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербуржцам рассказали о самых дешевых ж/д направлениях в октябре.

Фото: pixabay.com

Теги: деревья, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии