Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что прокуратура требует убрать свалки на востоке Петербурга. Об этом сообщают экоактивисты из организации "Зеленый фронт".
Мусорную свалку обнаружили у Дальневосточного проспекта в Невском районе города. Там нашли сразу три крупных полигона. В итоге в ходе проверки выяснилось, что на мусор находится на участке ООО "Эллипс".
Прокуратура подала судебный иск с требованием обязать землевладельца убрать весь мусор.
Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе две мошенницы обманули блокадницу на пять тысяч.
Фото:pixabay
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