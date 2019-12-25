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Прокуратура требует убрать свалки на востоке Петербурга
Сегодня, 11:07
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IRINA_CHALKINA

Прокуратура требует убрать свалки на востоке Петербурга

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Прокуратура подала судебный иск с требованием обязать землевладельца и районную администрацию ликвидировать несанкционированные горы мусора.

Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что прокуратура требует убрать свалки на востоке Петербурга. Об этом сообщают экоактивисты из организации "Зеленый фронт".

Мусорную свалку обнаружили у Дальневосточного проспекта в Невском районе города. Там нашли сразу три крупных полигона. В итоге в ходе проверки выяснилось, что на мусор находится на участке ООО "Эллипс".

Прокуратура подала судебный иск с требованием обязать землевладельца убрать весь мусор. 

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе две мошенницы обманули блокадницу на пять тысяч.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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