Прокуратура требует привести "Флигель" на Расстанной в порядок

Объект культурного наследия отремонтируют согласно законодательству.

Во Фрунзенском районе Петербурга будет восстановлен "Флигель" на Расстанной улице. В ходе проверки прокуратура выявила нарушения: состояние объекта культурного наследия оставалось желать лучшего. Здание является частью Николаевского дома призрения. Им управляет "Почта России".

Специалисты из надзорного ведомства пояснили, что собственник дома не соблюдает охранное обязательство, возложенное на него городом. В результате с фасада здания обвалилась краска, информационная табличка отсутствует. Также к объекту присоединены незаконные пристройки и навесы для транспортных средств. В Прокуратуре отметили, что такое использование вредит и внешнему облику дома, и состоянию памятника архитектуры.

Стоит добавить, что в отношении главного инженера почтамта возбуждено административное дело. Он оштрафован на 20 тысяч рублей. В ближайшее время все нарушения должны быть устранены.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Мостотрест" отремонтирует пешеходный переход на Удельной.

Фото: Piter.tv