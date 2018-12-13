"Мостотрест" отремонтирует пешеходный переход на Удельной

Объект передали из федеральной собственности в городскую.

В Петербурге отремонтируют подземный пешеходный переход около станции метро "Удельная". На данный момент объект передан под управление Комитету имущественных отношений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В КИО переход передали на баланс "Мостотреста".

Отметим, что город не мог заняться ремонтом участка из-за того, что конструкция не находилась в его собственности: переход являлся федеральным. Некоторое время территория была заброшена. Местные жители рассказали, что там не было электричества, падала плитка со стен. Также очевидцы не раз замечали проблемы с гидроизоляцией, которые приводили к многочисленным протечкам.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский депутат предлагает обезопасить пешеходную зону около "Удельной".

Фото: Piter.tv