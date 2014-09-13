В Петербурге прокуратура признала незаконными увольнения двух сотрудников за прогулы

В прокуратуре Калининского района Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения норм трудового права по обращениям граждан. Установлено, что двое сотрудников общества с ограниченной ответственностью были уволены генеральным директором за прогул — длительное отсутствие на рабочих местах без серьезных оснований. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры города.
Проведение проверки показало существенные нарушения процедуры увольнения: работодателем не были своевременно затребованы объяснения причин отсутствия работников, следовательно, расторжение трудовых договоров осуществлялось неправомерно, с несоблюдением установленного законом порядка наложения дисциплинарных взысканий.
По решению прокурора Калининского района генеральный директор предприятия получил официальное предписание устранить допущенные нарушения. Итогом стали отмены приказов об увольнении, восстановление работников в прежних должностях и компенсационные выплаты за вынужденный простой.
Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Красносельского района помогла пенсионерке сохранить прожиточный минимум.
Фото: Piter.TV
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