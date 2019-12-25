Прокуратура решила вопрос задержанных зарплат уборщиков петербургского метро

Некоторые сотрудники не получили положенных им выплат.

Прокуратура решила вопрос с оплатой труда уборщикам петербургского метрополитена. В январе 2022 года работникам ООО "ПромТехСервис" на 4 дня задержали зарплату.

Кроме того, некоторые сотрудники, которые уволились, несвоевременно получили выплаты за уход из организации и компенсацию за каждый день просрочки выплат.

Компания занимается уборкой прилегающих территорий метрополитена и подземных переходов. Прокуратура внесла представление в адрес гендиректора. После этого деньги были переведены в полном объеме.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что правительство Петербурга подготовило новые выплаты семьям с детьми.

Фото: Piter.tv