"Ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения" – пишут в Смольном.

Новые выплаты семьям с детьми приготовило правительство Петербурга. Об этом рассказала пресс-служба Смольного во вторник, 3 мая.

В частности, губернатор города Александр Беглов подписал постановление правительства, которым предусмотрены денежные средства на предоставление новой ежемесячной денежной выплаты для семей с ребенком с 8 до 17 лет. Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты граждане могут с 1 мая 2022 года.

Эта выплата будет назначена в случае низкого среднедушевого дохода семьи. Выплата будет назначаться в размере 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода. При принятии решения будут оцениваться сведения об имуществе и доходах семьи.

Общий объем бюджетных ассигнований на предоставление ежемесячной выплаты 32 060 получателям в 2022 году составляет более 3,1 млрд рублей.

Фото: Piter.tv