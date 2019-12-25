Прокуратура разбирается с "двойными" квитанциями петербуржцев из Выборгского района

Старая управляющая компания не дает работать новой и продолжает выставлять платежи.

Петербургская прокуратура взяла на контроль устранение нарушений, допущенных ЖСК №966. Как рассказали в пресс-службе ведомства, жильцы дома №51 по 2-му Муринскому проспекту получают двойные квитанции по оплате ЖКУ.

Как выяснилось, на данный момент домом управляет ООО "НеваСпецСервис", она же получила право выставлять жильцам платежные документы. Однако делу мешает предыдущая УК, ЖСК №966: не имея законных оснований, компания намеренно игнорирует требования закона и вместе с действующей управляющей компанией продолжает взимать плату за ЖКУ.

В адрес председателя ЖСК внесли представление.

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Фото: Piter.TV