Прокуратура проводит проверку по факту получения ножевого ранения малолетним в Королеве

Ребенку оказали необходимую помощь.

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту получения ножевого ранения малолетним в Королеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 1 августа. В дежурную часть УМВД России по городу поступило сообщение о получении малолетним ножевого ранения. По предварительной информации, сожитель матери взял со стола кухонный нож и кинул его в сторону детей, которые сильно шумели. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенку оказали необходимую помощь. Его жизни и и здоровью ничто не угрожает. Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Балашихе мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома.

Видео: Telegram / Прокуратура Московской области