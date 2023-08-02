  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:43
106
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проводит проверку по факту получения ножевого ранения малолетним в Королеве

0 0

Ребенку оказали необходимую помощь.

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту получения ножевого ранения малолетним в Королеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 1 августа. В дежурную часть УМВД России по городу поступило сообщение о получении малолетним ножевого ранения. По предварительной информации, сожитель матери взял со стола кухонный нож и кинул его в сторону детей, которые сильно шумели. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенку оказали необходимую помощь. Его жизни и и здоровью ничто не угрожает. Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Балашихе мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома.

Видео: Telegram / Прокуратура Московской области

Теги: королев, малолетний, ножевое ранение, проверка, прокуратура московской области
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии