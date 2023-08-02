Прокуратура проводит проверку по факту получения ножевого ранения малолетним в Королеве

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту получения ножевого ранения малолетним в Королеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 1 августа. В дежурную часть УМВД России по городу поступило сообщение о получении малолетним ножевого ранения. По предварительной информации, сожитель матери взял со стола кухонный нож и кинул его в сторону детей, которые сильно шумели. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ребенку оказали необходимую помощь. Его жизни и и здоровью ничто не угрожает. Прокуратура выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что в Балашихе мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома.
Видео: Telegram / Прокуратура Московской области
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