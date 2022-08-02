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Прокуратура проводит проверку по факту обрушения балкона в жилом доме на Новочеркасском проспекте

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По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратура Красногвардейского района проводит проверку по факту обрушения балкона в жилом доме на Новочеркасском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ЧП. По результатам проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований жилищного законодательства.

По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: балкон, новочеркасский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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