Прокуратура проводит проверку по факту обрушения балкона в жилом доме на Новочеркасском проспекте

По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратура Красногвардейского района проводит проверку по факту обрушения балкона в жилом доме на Новочеркасском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ЧП. По результатам проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований жилищного законодательства.

По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга