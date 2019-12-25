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В хрущёвке на Новочеркасском обрушился балкон с людьми
Сегодня, 8:03
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В хрущёвке на Новочеркасском обрушился балкон с людьми

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В результате инцидента была госпитализирована девушка. Она упала на этаж ниже.

В воскресенье, 31 июля, в хрущёвке по адресу: Новочеркасский проспект, 32 к2 произошло обрушение балкона четвёртого этажа. В это время там находилась молодая пара, девушку госпитализировали после инцидента. Об этом сообщает "Мегаполис".

Спутник пострадавшей смог зацепился за решетку, поэтому отделался ссадинами. Девушке повезло меньше — она провалилась на этаж ниже и была доставлена в Александровскую больницу с сотрясением мозга и повреждением лодыжки.

По данным петербургского Фонда капитального ремонта, жильцы дома 1961 года постройки уже собрали 1,7 млн рублей на ремонт здания.

Ранее мы сообщили о том, что лестница рискует рухнуть в доме на Литейном проспекте,

Фото: Мегаполис

Теги: красногвардейский район, новочеркасский проспект, обрушение балкона, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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