Лестница рискует рухнуть в доме на Литейном проспекте

От лестничного марша отваливаются куски бетона, а ремонт постоянно переносят.

Дом № 28 на Литейном проспекте построен в середине XIX века, там вот-вот обрушится лестничный марш. В 2004 году в здании произошел пожар – пострадали крыша, потолки верхних квартир и лестница. Тогда кровлю заменили, однако ступени ремонтировать не стали – теперь от лестницы отваливаются куски бетона.

Проблема эта давно, я думаю, что эта лестница лет 15 считается аварийной, если поднять документы. Я фотографировала, у меня есть фотографии этой лестницы, мы посылали их, когда хлопотали. У нас и квартира в страшном состоянии: дом старый, он уже не пригоден для жизни, гнилье! Зинаида Рыбина, жительница дома

Лестничный марш ведет на верхний этаж ко всем инженерным системам дома: отопление, водоснабжение.

Туда регулярно ходят люди от управляющей компании, которые всем этим заведуют. И сейчас в нашем доме идет капитальный ремонт фасадов, и это единственный выход на нашу крышу – ею активно пользуются строители, после чего началось очень массовое обрушение части лестницы. Есть опасения, что тебе еще что-то обвалится на голову, потому что я хожу здесь каждый день с ребенком в детский сад, ребенок возвращается домой. Когда это все обрушится, неизвестно. Кира Тюренкова, жительница дома

На запросы жителей управляющая компания отвечала: ремонт лестницы произведут в 2022 году, но сроки вновь перенесли из-за статуса дома.

Насколько я сейчас знаю, одно из ведомств вообще не считает нашу лестницу аварийной и считают, что она обойдется обычным косметическим ремонтом, что тут не требуется никаких конкретных вмешательств, как замена ступеней. Поэтому проблема и идет: нет решения о том, что она аварийная и опасна для жизни жильцов. Кира Тюренкова, жительница дома

Точная дата проведения капитального ремонта жителям неизвестна, и они боятся, что за время проектирования и согласования лестница полностью рухнет.

Видео, фото: Piter.TV