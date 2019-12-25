В Пулково пройдёт проверка по факту возможного нарушения прав работников

Сотрудников аэропорта отправили на простой до конца марта будущего года.

В Пулково пройдет проверки по факту возможного нарушения прав работников. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По некоторым данным, 125 сотрудников аэропорта отправлены на простой до конца марта 2021 года. Это связано с сокращением пассажиропотока. Уточняется, что работникам будут ежемесячно выплачивать по 14 тыс. рублей.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку законности этим действиям.

Ранее мы сообщали о том, что из Пулково разрешили летать по шести новым международным направлениям.

Фото: Piter.TV