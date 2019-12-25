Из Пулково разрешили летать по шести новым международным направлениям

Летать из Петербурга будет можно в Германию, Египет, Индию, Дубай, Иорданию и Доминиканскую Республику.

В Пулково получили допуск Росавиации на запуск ряда международных регулярных и чартерных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Теперь из Петербурга можно будет улететь в Германию, Египет, Индию, Дубай, Иорданию и Доминиканскую Республику. Разрешения на соответствующие рейсы выдали авиакомпаниям "Аэрофлот", "Россия", AZUR air, Royal Flight, "Уральские авиалинии" и Nordwind.

Отмечается, что пока из-за пандемии международные рейсы запрещены.

Ранее мы сообщали о том, что в "Пулково" установили панно со знаменитыми стихами Александра Розенбаума. Теперь горожан будут встречать не только работы художников и скульпторов, но и творения современных поэтов.

Фото: Piter.TV