Из Пулково разрешили летать по шести новым международным направлениям

В Пулково получили допуск Росавиации на запуск ряда международных регулярных и чартерных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Теперь из Петербурга можно будет улететь в Германию, Египет, Индию, Дубай, Иорданию и Доминиканскую Республику. Разрешения на соответствующие рейсы выдали авиакомпаниям "Аэрофлот", "Россия", AZUR air, Royal Flight, "Уральские авиалинии" и Nordwind.
Отмечается, что пока из-за пандемии международные рейсы запрещены.
Ранее мы сообщали о том, что в "Пулково" установили панно со знаменитыми стихами Александра Розенбаума. Теперь горожан будут встречать не только работы художников и скульпторов, но и творения современных поэтов.
Фото: Piter.TV
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