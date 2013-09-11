Прокуратура проверяет причину остановки электрички Петербург-Будогощь

Пассажиры вынуждены шли по путям после остановки поезда в Ленобласти.

Волховстроевская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной остановки пригородного поезда, следовавшего из Петербурга в Будогощь. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, состав остановился из-за технической неисправности. Пассажиры не смогли выйти на платформу и были вынуждены передвигаться по железнодорожным путям.

В прокуратуре отметили, что проверка касается вопросов безопасности движения и соблюдения прав пассажиров. Ведомство намерено установить все обстоятельства инцидента.

Основанием для проверки стало видео, снятое очевидцами. На записи один из пассажиров предположил, что причиной остановки мог стать стоп-кран.

Фото: Piter.tv