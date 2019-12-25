Прокуратура проверяет батутный центр на Балканской площади после травмирования ребенка

Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка в батутном парке в ТРК на Балканской площади. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 18 апреля.
Надзорные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. По информации Piter.tv, повреждения получила 10-летняя девочка во время отдыха в батутном парке.
Решения о мерах прокурорского реагирования будут приниматься по итогам проверки.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти ребенок провалился сквозь прогнивший пол и попал в реанимацию.
Фото: Pixabay
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