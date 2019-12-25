  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура проверяет батутный центр на Балканской площади после травмирования ребенка
Сегодня, 16:09
64
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проверяет батутный центр на Балканской площади после травмирования ребенка

0 0

Пострадавшей оказалась 10-летняя девочка.

Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка в батутном парке в ТРК на Балканской площади. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 18 апреля.

Надзорные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. По информации Piter.tv, повреждения получила 10-летняя девочка во время отдыха в батутном парке. 

Решения о мерах прокурорского реагирования будут приниматься по итогам проверки. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти ребенок провалился сквозь прогнивший пол и попал в реанимацию.

Фото: Pixabay

Теги: батутный парк, прокуратура, травмирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии