Прокуратура проверяет батутный центр на Балканской площади после травмирования ребенка

Пострадавшей оказалась 10-летняя девочка.

Прокуратура начала проверку после травмирования ребенка в батутном парке в ТРК на Балканской площади. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 18 апреля.

Надзорные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. По информации Piter.tv, повреждения получила 10-летняя девочка во время отдыха в батутном парке.

Решения о мерах прокурорского реагирования будут приниматься по итогам проверки.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти ребенок провалился сквозь прогнивший пол и попал в реанимацию.

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