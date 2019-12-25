В Ленобласти ребенок провалился сквозь прогнивший пол и попал в реанимацию

Малыш забрался на второй этаж и через прогнивший пол упал с высоты 2,5 метров.

Ребенок пострадал после падения с высоты второго этажа на даче. Мальчик провалился из-за прогнившего пола. Об этом стало известно Piter.tv.

Мальчик поступил в ДГБ №19 с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом левого легкого, перелом мозгового и лицевого отдела черепа. Он находится в реанимации.

Родители попросили своих друзей присмотреть за их ребенком, а те поехали с мальчиком на дачу в Новое Токсово. В итоге малыш забрался на второй этаж и через прогнивший пол упал с высоты 2,5 метров.

На выходных погиб ребенок, который попал под машину на автомойке в Купчино.

Фото: Piter.tv