Ребенок погиб, попав под машину на автомойке в Купчино

Мальчик умер в больнице из-за серьёзных травм.

Днём 17 апреля в Купчино произошло ДТП, в результате которого погиб 6-летний мальчик. Об этом сообщил 78.ru.

По предварительной информации, ребёнок попал под колёса автомобиля KIA, выезжающего с мойки на Малой Балканской улице. Ребенка доставили в отделение неотложной помощи поликлиники. Оттуда он уже в состоянии клинической смерти был перевезен в больницу. Ребёнок умер в больнице из-за серьёзных травм.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе в Ленобласти по факту нападения собак на 4-летнего ребенка было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv