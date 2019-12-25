Ребенок погиб, попав под машину на автомойке в Купчино

Днём 17 апреля в Купчино произошло ДТП, в результате которого погиб 6-летний мальчик. Об этом сообщил 78.ru.
По предварительной информации, ребёнок попал под колёса автомобиля KIA, выезжающего с мойки на Малой Балканской улице. Ребенка доставили в отделение неотложной помощи поликлиники. Оттуда он уже в состоянии клинической смерти был перевезен в больницу. Ребёнок умер в больнице из-за серьёзных травм.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На прошлой неделе в Ленобласти по факту нападения собак на 4-летнего ребенка было возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.tv
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