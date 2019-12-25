В Ленобласти по факту нападения собак на 4-летнего ребенка возбуждено уголовное дело

Следствием установлено, что неустановленным должностным лицом МО Пудостьского сельского поселения была допущена халатность.

В деревне Скворицы Гатчинского района Ленобласти 11 апреля на 4-летнего ребенка напали собаки, в результате чего ребенок получил множественные укушенные раны разных частей тела. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (Халатность). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствием установлено, что неустановленным должностным лицом МО Пудостьского сельского поселения была допущена халатность, в результате которой на вверенной ему территории находились безнадзорные собаки. Из-за этого малолетний ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.

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