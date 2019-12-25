В Гатчинском районе собаки покусали четырехлетнего мальчика

Сотрудники полиции проводят проверку по факту госпитализации мальчика после укусов собак в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Инцидент произошёл вечером 11 апреля в деревне Скворицы. Сотрудниками полиции установлено, что мальчик 2018 года рождения ушел из дома, после чего был обнаружен родителями на поле, в 200 метрах от дома с укусами различных частей тела.
Мальчик был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии, с сочетанными травмами.
По данному факту проводится проверка.
В конце марта после укусов собаки была госпитализирована девочка в Бокситогорском районе.
Фото: Piter.tv
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