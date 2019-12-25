В Гатчинском районе собаки покусали четырехлетнего мальчика

Сотрудниками полиции установлено, что мальчик 2018 года рождения ушел из дома, после чего был обнаружен родителями на поле, в 200 метрах от дома с укусами различных частей тела.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту госпитализации мальчика после укусов собак в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент произошёл вечером 11 апреля в деревне Скворицы. Сотрудниками полиции установлено, что мальчик 2018 года рождения ушел из дома, после чего был обнаружен родителями на поле, в 200 метрах от дома с укусами различных частей тела.

Мальчик был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии, с сочетанными травмами.

По данному факту проводится проверка.

В конце марта после укусов собаки была госпитализирована девочка в Бокситогорском районе.

Фото: Piter.tv