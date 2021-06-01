Девочку госпитализировали после укусов собаки в Бокситогорском районе

Личность хозяина собаки пока не установлена.

Собака покусала пятилетнюю девочку в Бокситогорском районе Ленобласти. Ребенка увезли в больницу с множественными ранам в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла вечером 27 марта в деревне Золотово. Девочка находилась вместе с матерью, но она не смогла предотвратить нападение собаки. Сообщение в полицию поступило из Пикалевской городской больницы.

Теперь правоохранители ищут хозяина собаки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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