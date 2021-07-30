Моя собака не кусается: какие собаки обязаны гулять в наморднике

Разбираемся вместе с петербургскими собачниками, какие питомцы являются потенциально опасными.

С каждым годом количество домашних животных во всем мире растет. В Петербурге, по данным Управления ветеринАрии города, проживает около 300 тысяч домашних собак, и это только официальная статистика. Однако мало кто прежде, чем завести животное, задумывается, что собакам для комфортной жизни необходима не только площадь в квартире, но и места для выгула и активностей, где они не будут мешать окружающим. Таких площадок в Петербурге очень мало, поэтому часто собачники гуляют у дома и сталкиваются с жалобами соседей и просьбами надеть намордник на крупную собаку.

Первая проблема, с которой мы столкнулись – это выгул с намордником или без. У людей, которых мы встречаем на улице, часто возникают вопросы, почему собака без намордника. Я не могу всем постоянно объяснять, что есть перечень опасных пород, которые должны быть постоянно в наморднике. У меня пес породы староанглийская овчарка, бобтейл, да, он большой, весит 40 кг, в холке он явно больше 40 см, он не входит в список особо опасных собак, которые как минимум должны носить намордник. Ирина Чалкина, хозяйка бобтейла

Законодательство разрешает прогулку с собаками выше 40 сантиметров в холке на поводке или в наморднике. Большинство собачников выбирает гулять с животным на поводке, чтобы в любой момент можно было контролировать собаку. В список потенциально опасных собак, которые обязаны гулять в поводке и наморднике, попали редкие для России породы, например, волкособ или бразильский бульдог. Но кинологи утверждают, что агрессивными могут быть не только данные породы, но и все остальные, в том числе маленькие собаки.

Это вообще страшная проблема по всей России. Принято считать, что маленькая собачка комнатная, милая, домашняя и с бантиком, а на самом деле с собакой не занимаются, с ними не проводят время, не гуляют каждый день, собака становится не социализированной, не адаптируется в городе, может напугаться и лаять из-за тревожности. Анжелика Божок, кинолог, хозяйка лабрадора

В общественных местах: в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте хозяин обязан надеть на крупную собаку намордник и поводок. Даже если у вас самый любвеобильный в мире лабрадор или бобтейл, который сам боится даже маленьких собак, из-за своего размера, они легко могут уронить ребенка или напугать бабушку. При этом ответственность за собаку всегда лежит на его хозяине.

У меня крупная собака, ее не все любят, не все любят собак, тем более больших. Намордник у меня с собой в рюкзаке всегда есть, на тот случай, если меня попросят надеть его, если поедем в общественном транспорте. Мы знаем, что такое намордник, мы к нему приучены с маленького возраста. Ирина Данилова, хозяйка ирландского волкодава

Ответственный хозяин должен знать особенности своей собаки и не отпускать ее с поводка в случае агрессии. Проблемы поведения необходимо корректировать со специалистами. Залог успеха – усердное воспитание животного. Кинологи утверждают, что воспитанная собака никогда не бросится на человека, но даже если вы уверены в своем любимце, необходимо позаботиться о спокойствии окружающих и соблюдать установленные правила, только в этом случае вам удастся избежать ссор с прохожими и гулять со своей собакой без проблем.

Фото и видео: Piter.TV