Прокуратура проверит мутную схему закупки рыбы для заключенных от ФСИН

Государственная прокуратура Санкт-Петербурга интересуется методами закупки рыбы для заключенных чиновниками УФСИН.

ФСИН России могла закупать рыбу для питания заключенных по коррупционным схемам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на расследование прокуратуры и мнения экспертов. Известно, что прокуратура Санкт-Петербурга в эти дни изучает деятельность ФГУП "Архангельское". Унитарное предприятие является детищем Федеральной службы исполнения наказаний. Компания закупает рыбу у российских производителей, а затем поставляет ее в колонии по всей стране. Эксперты считают, что закупки проводятся по сомнительным схемам, на которых вполне могут навариваться конкретные чиновники.

СМИ утверждают, что в деятельности компании есть признаки "двойных закупок". Это схема, при которой организация несколько раз перепродает товар другим подразделениям с целью повышения стоимости продукции. По-сути, ФСИН подозревают в том, что она продавал себе же свой товар по завышенному ценнику.

Известно, что в 2017 году "Архангельское" закупило рыбы на 2.2 млрд рублей. Эксперты считают, что ценник на рыбу в этих сделках мог быть завышен.

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Фото: Piter.TV