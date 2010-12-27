Глава Пикалево отделался условным сроком за дело о коррупции

Экс-глава Пикалево получил условный срок за коммерческий подкуп‍.

Бывший мэр Пикалево Дмитрий Николаев и 5 его коллег наконец-то получили свои приговоры за участие в коммерческом подкупе и хищении средств в крупном размере. Суд Ленинградской области приговорил всех коррупционеров к условным срокам. Самый серьезный приговор составил 5 лет условно, а самый легкий не превысил 2 лет условного заключения.

Дмитрия Николаева и его соучастников судили за попытку подкупа топ-менеджера предприятия "Баззлцемент-Пикалево". Сам Николаев до поста мэра города работал директором этого предприятия. Во время переговоров с коллегой глава администрации пытался за 170 000 рублей уговорить собеседника заключить контракт с одной из строительных фирм. СК РФ увидел в этой активности признаки коррупционного преступления, после чего все участники "денежных переговоров" оказались за решеткой.