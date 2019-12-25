На замглавы Волгодонска завели уголовное дело из-за взятки

Размер взятки около 4,5 миллионов рублей.

Заместителя главы Волгодонска подозревают во взяточничестве в особо крупном размере.

По данным региональных следственных органов СКР по Волгоградской области заместитель мэра Волгодонска попал под уголовное дело из-за взятки. По данным следствия чиновник с января 2018 года по август 2020 года систематически получал взятки. Общая сумма взяток около 4 с половиной миллионов рублей.

Если его вина будет доказана, его ждет лишение свободы сроком до 15 лет.

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