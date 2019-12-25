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Глава Саратовского Минтранса годами брал взятки
Сегодня, 11:15
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MShaffter

Глава Саратовского Минтранса годами брал взятки

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В отношении Алексея Зайцева возбуждено уголовное дело по статье "получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере".

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев подозревается во взяточничестве в особо крупном размере.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что Глава Минтранса Саратовской области подозревается в получении взяток с  2011 по 2020 года общей суммой в 3 миллиона рублей. 

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Судом в отношении Зайцева избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено общение со свидетелями по данному уголовному делу, пользоваться средствами связи и интернетом. 

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Фото:pixabay

Теги: взяточничество, коррупция, новости россии, новости саратова, саратовские новости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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