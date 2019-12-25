Глава Саратовского Минтранса годами брал взятки

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев подозревается во взяточничестве в особо крупном размере.
Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что Глава Минтранса Саратовской области подозревается в получении взяток с 2011 по 2020 года общей суммой в 3 миллиона рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Судом в отношении Зайцева избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено общение со свидетелями по данному уголовному делу, пользоваться средствами связи и интернетом.
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Фото:pixabay
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