Глава Саратовского Минтранса годами брал взятки

В отношении Алексея Зайцева возбуждено уголовное дело по статье "получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере".

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Зайцев подозревается во взяточничестве в особо крупном размере.

Региональные следственные органы СКР по Саратовской области сообщают, что Глава Минтранса Саратовской области подозревается в получении взяток с 2011 по 2020 года общей суммой в 3 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Судом в отношении Зайцева избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено общение со свидетелями по данному уголовному делу, пользоваться средствами связи и интернетом.

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