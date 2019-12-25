Глава Адыгеи заразился коронавирусом

С начала пандемии в Адыгее коронавирус выявили у 3 824 человек.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом и перешёл на дистанционный режим работы. Об этом губернатор сообщил в своём аккаунте в Instagram.

Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме. Мурат Кумпилов, глава Адыгеи

Всего с начала пандемии в Адыгее коронавирус выявили у 3 824 человек, 508 из них находится на лечении. Умер 31 человек, 285 человек поправились.

Ранее мы писали, что коечный фонд под коронавирусных больных в России заполнен на 81%.

Фото: pixabay.com

Иллюстрация: instagram / muratkumpilov