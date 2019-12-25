Глава Адыгеи заразился коронавирусом

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом и перешёл на дистанционный режим работы. Об этом губернатор сообщил в своём аккаунте в Instagram.
Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме.
Мурат Кумпилов, глава Адыгеи
Всего с начала пандемии в Адыгее коронавирус выявили у 3 824 человек, 508 из них находится на лечении. Умер 31 человек, 285 человек поправились.
Ранее мы писали, что коечный фонд под коронавирусных больных в России заполнен на 81%.
Фото: pixabay.com
Иллюстрация: instagram / muratkumpilov
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