Андрея Агафонова обвинили в оскорблении.

Прокуратура проверит обозвавшего россиян "ноющей кучей дерьма" чиновника. Об этом говорится в официальном заявлении надзорного ведомства по Октябрьскому району Красноярска. Представители власти уточнили, что речь идет о советнике главы городской администрации. Ранее мужчина негативно отнесся к высказыванию жителей региона о задымленности территории.

В прокуратуру с заявлением обратился местный житель. Он попросил проверить действия чиновника и привлечь нарушителя к административной ответственности по статье 5.61 КоАП за оскорбление. Наказание для должностного лица составит до 30-50 тысяч рублей.

Напомним, что Агафонов раскритиковал жителей регионального центра, которые в социальных сетях высказали претензии фигуристу Алексею Ягудину. В посте спортсмен во время посещения города не рассказал о смоге, пришедших от лесных пожаров. После этого чиновник назвал жителей города "ноющей кучей дерьма". Позднее чиновник удалил свой пост из аккаунта.

Фото: Mash

