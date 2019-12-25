Советник губернатора Усса назвал жалующихся на смог красноярцев "ноющей кучей дерьма"

Андрей Агафонов пытался защитить фигуриста Алексея Ягудина.

Советник губернатора Красноярского края Александра Усса назвал жалующихся на смог жителей региона "ноющей кучей дерьма". Инцидент вызвал скандал в социальных сетях. Чиновник Андрей Агафонов решил прокомментировать свои слова после волны критики в свой адрес.

Скандал разгорелся еще 10 августа, когда российский фигурист Алексей Ягудин выложил в собственный аккаунте в Instagram пост о том, как он любит Красноярск. Население стало писать негативные комментарии о том, почему спортсмен молчит о том, что в городе невозможно дышать из-за запаха гари. На защиту Ягудина встал Агафонов. Он счел, что злые реплики под постом оставляют не жители Сибири, и даже вообще не русские, а "какой-то плаксивый сброд". Чиновник заметил, что ему стало стыдно, что он живет в этом городе, которые ноют. Он назвал их истеричками и "кучей дерьма".

Человек приехал в гости, сказал приятное, ничего плохого сказать не хотел, его облили тоннами дерьма и продолжают поливать, уже и в следующие посты приходят. прокомментировал чиновник

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Фото: Telegram/Mash, Instagram / alexei.yagudin



