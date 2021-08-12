Мужчина напал на женщину и 2-летнюю дочь с топором и ножом.

В Калининградской области мужчина подозревается в покушении на убийство беременной жены и дочери. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитет РФ. В региональном управлении уточнили, что мужчина грозился лишить жизни двухлетнюю девочку и ее мать. Преступление было совершено в ночь на 12 августа. Известно, что нетрезвый 34-летний житель поселка Кострово Зеленоградского района напал на родственников с ножом и топором в руках.

Переговоры с мужчиной длились несколько часов. Бойцами "Викинга" Росгвардии подозреваемый был обезврежен. Девочка не пострадала. Подозреваемого задержали, с ним работают следователи. Наталья Гацко, старший помощник руководителя СК РФ по региону

Пострадавшим оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Женщина была ранена, но смогла выбежать на улицу. Она отправилась к соседям за помощью. В доме остались трое детей (двое сыновей женщины, которым 6 и 9 лет), а также совместная дочь. Мальчики спали на втором этаже, а девочку подозреваемый смог взять на руки, угрожая ей смертью. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетней и женщины в состоянии беременности, а также по статье о незаконном лишении свободы в отношении несовершеннолетнего с использованием оружия.

Следователи рассказали, как сотрудники ИВС в Истре помогли сбежать заключенным.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации