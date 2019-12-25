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Прокуратура Петербурга проверит обоснованность штрафов, выписанных больницам 
Сегодня, 12:51
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Прокуратура Петербурга проверит обоснованность штрафов, выписанных больницам 

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Чаще всего медучреждения штрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что прокуратура Петербурга проверит обоснованность штрафов, выписанных больницам. Об этом сообщается Генпрокуратура РФ.

В частности проверки и штрафы коснулись Городской больницы № 14 и Научно-исследовательского института скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Напомним, что медучреждения оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии коронавируса. 

Например, пациенты и персонал ели в общей столовой, не велись листы наблюдения за контактным персоналом и не проводились врачебные и сестринские конференции.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге от коронавируса умерли 17 человек.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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