Прокуратура проведет проверку на "опасной" площадке на улице Передовиков

В прокуратуру поступило сообщение, что с турника сорвался ребенок.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга проверит площадку, на которой травмировался 9-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ребенок упал с турника на детской игровой площадке, которые находится во дворе жилого дома на Передовиков. Прокуратура проверит, соответствует ли оборудование требованием безопасности и содержат ли ее в надлежащем порядке должностные лица.

При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования, пообещали в ведомстве.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ребенок травмировал голову крышкой от мусорного бака на улице Крыленко.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV