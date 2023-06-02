Прокуратура просит убрать частично затонувший ресторан "Серебряный кит" из акватории Невы

В ведомстве подчеркнули, что объект создаёт угрозу судоходству.

Транспортная прокуратура Петербурга направила иск в Василеостровский районный суд о понуждении собственника ресторана "Серебряный кит" освободить район акватории Невы от плавучего дебаркадера. В ведомстве подчеркнули, что объект создаёт угрозу судоходству. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Романов.

Напомним, что в конце марта 2023 года произошло подтопление плавучего ресторана. По данным прокуратуры, причиной стало повреждение понтона в результате ледовой обстановки.

Романов подчеркнул, что дебаркадер продолжит и дальше сползать в реку с учётом уклона грунта. Также депутат пообещал обсудить с городскими властями возможность поднятия ресторана за счёт региональной казны, так как в таком случае согласие собственника не требуется.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга требует возбудить новое дело против сотрудников коррекционной школы за травлю детей-инвалидов.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура (архив)