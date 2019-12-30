Прокуратура признала незаконной вырубку на Шлиссельбургском шоссе

Природоохранная прокуратура Петербурга объявила, что вырубка дерев на Шлиссельбургском шоссе признана незаконной. Работы по бетонированию берега Невы в рамках капремонта шоссе проводились без разрешительной документации, уточнили в ведомстве.
Ответ на обращение местных жителей был опубликован 11 января в группе "Вечерняя Усть-Ижора" в соцсети "ВКонтакте".
Ранее мы сообщали о том, что депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Михаил Романов был обеспокоен вырубкой деревьев в поселке Усть-Ижора. Чиновник попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить законность действий на Шлиссельбургском шоссе, сообщила пресс-служба депутата.
Работы проводило АО "Возрождение", всего было вырублено порядка 300 деревьев. Местные жители оказались недовольны тем, что на территории избавляются от зеленой зоны.
Фото: Pixabay
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