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Депутат Госдумы просит проверить законность вырубки деревьев на Шлиссельбургском шоссе
Сегодня, 22:00
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nadezhda_sib

Депутат Госдумы просит проверить законность вырубки деревьев на Шлиссельбургском шоссе

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Михаил Романов обратился к Генпрокуратуре.

Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Михаил Романов обеспокоен вырубкой деревьев в поселке Усть-Ижора. Чиновник попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить законность действий на Шлиссельбургском шоссе, сообщила пресс-служба депутата.

Работы проводит АО "Возрождение", на данный момент избавились более, чем от 200 деревьев. Местные жители оказались недовольны тем, что на территории избавляются от зеленой зоны. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы не смогли отстоять деревья на набережной Грибоедова. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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