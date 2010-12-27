Депутат Госдумы просит проверить законность вырубки деревьев на Шлиссельбургском шоссе

Михаил Романов обратился к Генпрокуратуре.

Депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Михаил Романов обеспокоен вырубкой деревьев в поселке Усть-Ижора. Чиновник попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить законность действий на Шлиссельбургском шоссе, сообщила пресс-служба депутата.

Работы проводит АО "Возрождение", на данный момент избавились более, чем от 200 деревьев. Местные жители оказались недовольны тем, что на территории избавляются от зеленой зоны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы не смогли отстоять деревья на набережной Грибоедова.

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