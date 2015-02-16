В Петербурге приостановили застройку берега Нижнего Суздальского озера

С вопросом к представителю Смольного обратились петербуржцы.

Комитету по природопользованию, Природоохранной прокуратуре и Управлению Росреестра по Петербургу удалось приостановить действия по выделению и дальнейшей продаже земельных участков в береговой полосе озера Нижнего Большого Суздальского. Об этом сообщил председатель комитета по природопользованию Денис Беляев, передала пресс-служба ведомства.

По словам Беляева, в Комитете понимают, что Суздальские озера ― место притяжение и отдыха для жителей города. В связи с этим власти стараюсь обеспечить исполнение требований водного законодательства и обеспечить к ним свободный доступ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у Верхнего Суздальского озера появилось общественное пространство.

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