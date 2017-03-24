Благодаря прокуратуре автобусы больше не светят фарами у домов в Кронштадте

Прокуратура приняла меры по недопущению стоянки автобусов с включенными двигателями вблизи жилых домов.

Прокуратура Кронштадтского района провела проверку исполнения законодательства о перевозке пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, стоянки автобусов, ожидающих отправления в рейс, находились вблизи жилых домов в Кронштадте, в том числе с включенным двигателем.

В связи с выявленными нарушениями внесено представление об их устранении в адрес руководства организации-перевозчика.

По результатам его рассмотрения проведен дополнительный инструктаж водительского состава, виновные лица привлечены к ответственности. Также разработаны предложения по изменению маршрутов транспортных средств.

Ранее сообщалось, что водителю петербургского автобуса стало плохо за рулём.

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