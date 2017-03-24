  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Благодаря прокуратуре автобусы больше не светят фарами у домов в Кронштадте
Сегодня, 9:02
60
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Благодаря прокуратуре автобусы больше не светят фарами у домов в Кронштадте

0 0

Прокуратура приняла меры по недопущению стоянки автобусов с включенными двигателями вблизи жилых домов.

Прокуратура Кронштадтского района провела проверку исполнения законодательства о перевозке пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, стоянки автобусов, ожидающих отправления в рейс, находились вблизи жилых домов в Кронштадте, в том числе с включенным двигателем.

В связи с выявленными нарушениями внесено представление об их устранении в адрес руководства организации-перевозчика.

По результатам его рассмотрения проведен дополнительный инструктаж водительского состава, виновные лица привлечены к ответственности. Также разработаны предложения по изменению маршрутов транспортных средств.

Ранее сообщалось, что водителю петербургского автобуса стало плохо за рулём.

Фото: pxhere

Теги: автобус, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии