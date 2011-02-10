Прокуратура приняла меры из-за затопления Доходного дома страхового общества "Россия"

В ходе проверки установлено, что подвал здания частично затоплен, отсутствуют гидроизоляция стен и пола подвальных помещений.

Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства, в ходе которой обнаружила нарушения в содержании объекта культурного наследия "Доходный дом страхового общества "Россия", расположенного в Басковом переулке, 13-15. Информация об этом была опубликована пресс-службой ведомства.

В ходе проверки установлено, что подвал здания частично затоплен, отсутствуют гидроизоляция стен и пола подвальных помещений. Несущие металлические балки подверглись коррозии, а двор имеет серьезные дефекты асфальтового покрытия из-за неравномерных прогибов стальных балок перекрытий, что приводит к залитию подвала.

ООО "Жилкомсервис № 1 Центрального района" было внесено представление о выявленных нарушениях, а также направлены документы для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью статьи 14.1.3. КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований".

Прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.

Ранее мы сообщили о том, что трое петербуржцев предстанут перед судом за разрисованные граффити трамваи.

Фото: citywalls.ru