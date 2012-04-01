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Трое петербуржцев предстанут перед судом за разрисованные граффити трамваи

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Они причинили трамвайному парку ущерб в размере 86 тысяч рублей.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительный акт в отношении трех молодых людей в возрасте от 23 до 26 лет. Они обвиняются в вандализме. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, 24 мая и 8 июня 2024 года обвиняемые, используя аэрозольные баллончики с краской, разрисовали вагоны трамваев граффити. Ущерб, причиненный СПб ГУП "Горэлектротранс ОСП Трамвайный парк № 1", составил более 86 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Курортном районе задержали вандала-скейтбордиста, разбившего автобусное стекло.

Видео: прокуратура СПб

Теги: вандализм, граффити, трамваи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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