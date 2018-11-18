На Софийской обнаружено 700 литров контрафактного алкоголя

"Джин тоник" продавался без лицензии.

Прокуратура Фрунзенского района пресекла продажу контрафактного алкоголя на территории района, сообщает пресс-служба структуры.

Проверка установила, что на складе на улице Софийской, арендует который ООО "Жале СПб", продавалась спиртосодержащая продукция "Джин тоник" без лицензии. Всего сотрудники прокуратуры обнаружили больше 700 литров контрафактного питья.

Возбуждено административное дело по статье о производстве или обороте спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. Материалы дела направлены в суд.

Ранее эксперты назвали безопасную долю алкоголя в день.

Фото: Piter.TV