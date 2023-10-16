Полиция ликвидировала производство суррогатного алкоголя на птицефабрике в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники регионального управления экономической полиции выявили и пресекли незаконное производство суррогатного алкоголя в Ломоносовском районе 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Кустарный цех находился на Нарвском шоссе в Кипенском сельском поселении и занимал часть территории предприятия. Оперативники проведи обыск в подвале и выполнили досмотр двух малотоннажных грузовиков. В результате было обнаружено и изъято около 75 т суррогата, частично разлитого по бутылкам с этикетками отечественных водочных брендов и готового к реализации. Также были изъяты федеральные акцизные марки с признаками подделки.

Возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ. Для разбирательства в отделение полиции доставлены несколько мигрантов, причастных к нелегальному производству. Двое из них, мужчины 21 и 45 лет, были изобличены в организации незаконного производства, задержаны по статье 91 УК РФ и заключены под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что полиция раскрыла канал незаконной постановки иностранных граждан на миграционный учет.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти